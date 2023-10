Gazzetta - De Laurentiis ha chiamato i calciatori invogliandoli a ricompattarsi in nome di un interesse comune

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sta guardando con molta attenzione a Castel Volturno anche i calciatori per capire se ci sono delle problematiche anche da quel punto di vista:

"Da giorni è al fianco di Rudi Garcia durante le sedute di allenamento, ne supervisiona il lavoro, fa da garante al regolare svolgimento delle sessioni di lavoro. L’occhio del padrone ingrassa il cavallo, s’è sempre detto in fin dei conti. E se l’allenatore, essendo solo, è più facile da sostituire, non vuol dire che i giocatori non siano altrettanto sotto osservazione.

De Laurentiis li ha chiamati a rapporto e motivati, invogliandoli a ricompattarsi in nome di un interesse comune, alla maniera di un team manager, e li scruta nel quotidiano".