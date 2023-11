Gazzetta - De Laurentiis ha bypassato Garcia nello spogliatoio nell'intervallo di Napoli-Empoli: la ricostruzione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta l'intervento del presidente De Laurentiis nello spogliatoio del Napoli durante l'intervallo della gara di ieri contro l'Empoli allo stadio Maradona.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis che alla fine del primo tempo è sceso nello spogliatoio, e non era la prima volta, per cercare un sussulto della squadra dopo un primo tempo scialbo e confuso. Il presidente, bypassando il tecnico, in quel momento lo ha definitivamente delegittimato, ma il suo intervento - che intendeva soprattutto motivare la squadra per riuscire a vincere la partita con l’Empoli -, non è andato a buon fine".