Gazzetta - De Laurentiis dichiara incedibile Lozano: il rilancio del messicano sarà una priorità per Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Hirving Lozano a Napoli: "Al momento è più di una idea, alla ripresa degli allenamenti (o , meglio, delle trattative) potrà essere ufficializzato come progetto: Hirving Lozano sarà quasi certamente tolto dal mercato. In pratica, potrebbe divenire a tutti gli effetti incedibile. E, nelle more, sarà inserito nel piano di recupero appositamente creato per averlo a pieno regime nella nuova annata. Sì, piano di recupero, tabelle di lavoro che - a bocce ferme e ognuno ad allenarsi per conto proprio - non può essere attuato, ma appena si tornerà al lavoro, sul campo, il rilancio di Hirving sarà una delle priorità per Gattuso e il suo staff, facile intuire il perché".