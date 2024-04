Gazzetta - De Laurentiis darà più poteri a Manna: spunta anche la riorganizzazione del settore giovanile

Perché De Laurentiis ha scelto Manna come direttore sportivo del Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio come è maturata questa decisione da parte del presidente di affidarsi all'ormai ex dirigente della Juventus che firmerà - per il quotidiano - un accordo quinquennale con il club partenopeo al termine di questa stagione.

Giovanni Manna direttore sportivo del Napoli

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sull'arrivo di Giovanni Manna come direttore sportivo alla corte di Aurelio De Laurentiis: