Gazzetta - De Laurentiis ce l’ha con Spalletti: il contenzioso sulla clausola riguarda presidente ed allenatore

Notizie calcio. Luciano Spalletti è il nome in pole position per diventare il nuovo allenatore della Nazionale Italiana dopo l'addio di Mancini. C'è però da convincere il patron Aurelio De Laurentiis, che non rinuncia alla penale per liberare l'ex allenatore del Napoli.

Spalletti-Italia, braccio di ferro con De Laurentiis

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport afferma che la problematica nasca non tanto dalla clausola, quanto dal rapporto tra De Laurentiis e Spalletti. Da qui il muro eretto dal proprietario del Napoli:

“Il contenzioso non è tra il Napoli e la Federcalcio, tra De Laurentiis e Gravina, ma tra De Laurentiis e Spalletti. Il presidente ce l’ha con l’allenatore che lo ha reso campione d’Italia. Gravina non intende dare un euro a De Laurentiis. E De Laurentiis, nel tardo di pomeriggio di ieri, ha ribadito con fermezza la sua posizione: vuole tutti i soldi che gli spettano per contratto e non farà sconti".