Gazzetta - Danso ha dato la sua disponibilità al trasferimento in azzurro

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, in pole per il Napoli ci sarebbe sempre Kevin Danso del Lens. Il difensore avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento alla corte di Rudi garcia ma il suo club continua a chiedere una cifra molto alta per cederlo.

Danso vuole il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: