Gazzetta - Dall'apertura per primo dei cancelli ai meeting con Garcia: la giornata tipo di ADL a Castel Volturno

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'ha definita, in maniera ironica, vita da Aurelio riprendendo il titolo della serie prodotta proprio da De Laurentiis che vede protagonista l'attore Carlo Verdone. Il quotidiano racconta la giornata tipo del presidente del Napoli a Castel Volturno, sede ormai da quasi un mese anche degli impegni cinematografici di De Laurentiis.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Ogni mattino apre i cancelli del centro sportivo, è tra i primi a presentarsi e a raggiungere il proprio ufficio. Si dedica alle attività cinematografiche nell’attesa che arrivino Garcia e la squadra, talvolta segue da vicino parte delle sedute, discutendo di calcio insieme all’allenatore francese senza intromissioni.

Il meeting più importante però avviene al termine della sessione, si confrontano per fare il punto della situazione. In questo modo, ogni sbavatura può essere corretta nel minor tempo possibile ed evitare che assuma le fattezze di un problema. Analogamente, se è necessario, discute anche con i giocatori, i più rappresentativi, magari quando si verifica un atteggiamento non idoneo al contesto. Inoltre, è capitato che abbia avuto colloqui anche con Mauro Meluso e Maurizio Micheli".