Gazzetta - Da De Laurentiis alla squadra: nessuno è riuscito ad andare avanti dopo Spalletti

Calcio Napoli - Dopo l'addio di Luciano Spalletti, secondo la Gazzetta dello Sport nessuno nel Napoli ha fatto un passo in avanti migliorandosi. De Laurentiis ha messo in discussione Garcia, la squadra non ha girato a dovere e l'ambiente ha ancora nostalgia dell'ex allenatore:

"Le tensioni degli ultimi mesi raccontano una verità inattaccabile. Esattamente cinque mesi dopo l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, che negli studi della Rai lo scorso 28 maggio rendeva pubblica la separazione da Luciano Spalletti, nessuno è riuscito ad andare avanti. Non l’ha fatto il presidente, che ha concretamente valutato l’esonero di Rudi Garcia al primo periodo di crisi, mettendolo in discussione. Non l’ha fatto la squadra, che attraverso il comportamento di alcuni calciatori ha mostrato un certo tipo di insofferenza nei momenti complicati. Non l’ha fatto, ovviamente, nemmeno la città, la componente più sentimentale dell’ambiente".