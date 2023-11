Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul periodo negativo che sta attraversando il difensore Amir Rrahmani:

"La difesa incassa troppi gol e il simbolo del periodo no è Amir Rrahmani, un anno fa perfetto accanto a Kim, ora incerto e titubante anche per via di un atteggiamento di squadra meno aggressivo nel pressing, che alla fine condiziona ed espone maggiormente all’errore la terza linea".