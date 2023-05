Gazzetta critica: Kvaratskhelia tende a strafare! La squadra di Spalletti non è più brillante come qualche settimana fa

Il pareggio evidenzia i problemi del Napoli in costruzione, la squadra di Spalletti - scrive la Gazzetta dello Sport - non è più brillante come qualche settimana fa e soprattutto nel primo tempo ha creato solo con qualche discesa di Lozano e due testate di Osimhen.

Kvaratskhelia criticato

"La Salernitana ha raddoppiato costantemente la marcatura su Kvaratskhelia e in questo momento la mossa paga perché il Napoli fatica a trovare alternative nello sviluppo. Il georgiano, comprendendo le difficoltà dei compagni, tende a strafare e quindi spesso si incarta da solo. Zielinski è stremato e non è un caso se si è visto qualcosa di meglio nella ripresa, quando il Napoli è passato al 4-2-3-1 con Raspadori dietro a Osimhen"

