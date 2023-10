Gazzetta critica Garcia: speculare sul vantaggio non è nelle corde della squadra. Ha smesso di giocare dopo gol Ostigard

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sembra non gradire molto la scelta tattica di Rudi Garcia che ha portato il Napoli praticamente ad abbassarsi troppo contro il Real Madrid dopo aver trovato il gol con Leo Ostigard.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Quando martedì sera, dopo il vantaggio, il Napoli ha smesso di farlo ecco l’immediato ribaltone del Real. Speculare sul risultato non rientra nelle caratteristiche di questa squadra. Garcia lo sta valutando e deve trovare le chiavi giuste per dare equilibri ancora più solidi a un gruppo che comunque deve imparare anche a restare basso in certi momenti senza subire in eccesso l’avversario, come invece è successo a tratti con il Real e nella ripresa in Portogallo col Braga, per restare in Champions. Vedremo quali saranno i prossimi passi".