Gazzetta critica Conte: nel post partita predicozzo egotico, un discorso auto-referenziale dunque noioso

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli ha svoltato quando Conte ha inserito Raspadori per Olivera, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Sullo 0-1 la partita non è finita, il Napoli ha trascorso i 3’ del recupero a difendersi come l’Inter in Champions nel ritorno contro il Bayern. Niente di cui vergognarsi, se non fosse che tra Monza e Napoli, prima del via, correvano 53 punti. Un abisso che non si è notato, questo è il problema. Nel post partita, c’è stato il predicozzo egotico di Conte, un discorso auto-referenziale, dunque noioso”