Gazzetta - Cosa sarebbe il Napoli se avesse al centro dell’area un bomber vero? E non pensiamo all’assente Osimhen

Notizie Calcio Napoli - La reazione del Napoli c’è, ma anche una complicità del Milan che s’innamora del vantaggio e pensa esageratamente a difenderlo. Racconta così, nella cronaca del match, la Gazzetta dello Sport:

"Se ti tiri indietro, allora sì che i quattro attaccanti di Gattuso riescono a creare la superiorità. Milan alle corde e sospetto forte: questo Napoli che crea tantissimo, prima squadra dei 5 campionati-top per tiri tentati, cosa sarebbe se avesse al centro dell’area un bomber vero? E non pensiamo all’assente Osimhen, ancora in formazione"