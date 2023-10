Gazzetta - Cosa rischia sul piano sportivo il Napoli se rifiuta di giocare la Supercoppa in Arabia: lo scenario

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega cosa rischierebbero Napoli e Fiorentina qualora decidessero di non disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

"Il numero uno del Napoli avrebbe chiesto di giocare il trofeo in Italia: impossibile per i contratti già firmati. La Fiorentina (come accaduto di recente anche su altri temi) si è allineata alla posizione di De Laurentiis, spesso in opposizione con le scelte della Lega. Che stavolta ha fatto sapere di aver pronta la soluzione: Milan e Atalanta, nella classifica del 22-23 subito dopo Inter e Lazio, sarebbero pronte a subentrare. Provocazione e contro-provocazione? Si vedrà. Difficile pensare che due club rinuncino a partecipare: c’è un incasso garantito e una sanzione sportiva che potrebbe eventualmente colpire entrambi".