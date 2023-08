Gazzetta - Contratto Kvaratskhelia: De Laurentiis ha dato priorità ad altri due rinnovi

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulle trattative che ci saranno tra il Napoli e l'entourage di Kvaratskhelia per il rinnovo del contratto:

"Intanto a Napoli è già arrivato Mamuka Jugeli, l’agente georgiano, per discutere con il club azzurro il prolungamento del contratto di Kvara. Ancora le parti non si sono incontrate e non si esclude che il presidente Aurelio De Laurentiis non lo faccia prima di aver definito la questione Osimhen.

Per cui è logico che, anche per una questione di scadenze, il presidente chiuda prima con Osimhen (e anche con Zielinski) per poi occuparsi di Kvara che ha messo già la firma fino al 2027. Il punto di incontro sul nuovo ingaggio non sarà semplicissimo".