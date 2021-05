Gazzetta - Conceicao in pole, ma occhio a Spalletti: con ADL ha già un accordo su tutto

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude altre soluzioni per la panchina del Napoli: "Non possono essere ancora escluse. I profili di Massimiliano Allegri e di Luciano Spalletti restano comunque attuali. Il presidente tiene ancora bloccato Spalletti, col quale è già d’accordo su tutto, compreso lo stipendio di 3 milioni di euro a stagione. Si è un po’ raffreddata, invece, la pista Allegri, solo perché l’ex tecnico della Juventus è in attesa del Real Madrid. La questione allenatore, dunque, resta ancora aperta anche se gli indizi, al momento, portano a Sergio Conceiçao".