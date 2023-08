Gazzetta - Con Osimhen e Kvara, l’attacco del Napoli inizia la Serie A in vantaggio

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sull'attacco del Napoli:

"L’attacco di Garcia si staccherà dai blocchi di partenza in vantaggio, grazie a tutte le sue certezze. Osimhen ha in testa la corona di re del gol 2022-2023. Vero che Kvaratskhelia non sarà più una sorpresa, ma anche lui conosce meglio gli altri.

Simeone, con i gol estivi, ha confermato di essere il miglior primo cambio offensivo della Serie A. La talentuosa duttilità di Giacomo Raspadori è un’opzione d’oro. Garcia deve solo preoccuparsi di fare arrivare il pallone da quelle parti in modo pulito e veloce".