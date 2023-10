Gazzetta - Con il Real una notta piena di emozione ma senza punti. Cosa serve per vedere un Napoli competitivo e ambizioso?

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli e su osa resta della serata contro il Real Madrid:

"Cosa resta di una notte piena di emozioni, ma senza punti? L’applauso convinto degli oltre cinquantamila tifosi napoletani. Un applauso durato a lungo che è fiducia al progetto e spinta per Rudi Garcia a continuare nel cammino intrapreso nelle ultime gare.

Che poi questo sia il frutto di un confronto, una mediazione o altro con il consiglio dei saggi, come lo chiama lo stesso allenatore francese, o altro interessa relativamente. Qui nessuno vuol mettere in dubbio il polso fermo della guida tecnica, piuttosto capire qual è la strada più logica per vedere in campo un Napoli competitivo e ambizioso".