Gazzetta - Con il Barcellona è la partita chiave di una stagione sbagliata, ma non la salverà

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza della gara di questa sera per la squadra di Francesco Calzona:

"Tutto o niente, non ci saranno vie di mezzo per il Napoli stasera a Barcellona, nel ritorno degli ottavi di Champions. È la partita chiave di una stagione sbagliata. Non la salverà, il cammino in campionato resta troppo brutto, ma può darle un senso sportivo - non capita tutti i giorni di eliminare il Barça - e regalarle un altro giro di Champions con i milioni annessi, risvolto non secondario perché Aurelio De Laurentiis non è un presidente a debito: tanto esce e tanto deve entrare".