Gazzetta - Clausola rescissoria Osimhen: c'è distanza di 40 milioni tra Calenda e ADL

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è ancora distanza sul valore della clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto di Victor Osimhen fino al 2027. Le parti però intendono venirsi incontro.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Resta l’ultimo nodo da sciogliere, legato appunto alla clausola: l’entourage del giocatore la vorrebbe di massimo 120 milioni, il Napoli non vorrebbe scendere sotto i 160. Ecco perché ci sarà ancora da lavorare nelle prossime ore, per cercare un punto di incontro che non sarà per forza a metà strada, ma è chiaro che da ieri sera l’idea è di venirsi incontro. E rasserenare tifosi e giocatore".