Gazzetta - Clausola rescissoria Kim Min jae: ADL trova modalità pagamento vantaggiosa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha scritto ulteriori dettagli sul trasferimento al Napoli del difensore coreano Kim Min jae dal Fenerbahce. Spunta una novità per quanto riguarda il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Rintuzzato anche l’ultimo tentativo degli inglesi dell’Everton, ieri le parti si sono scambiati i contratti (quelli Filmauro sono molto complessi, oltre 100 pagine) e la firma del giocatore dovrebbe arrivare oggi. Non ci sono altri aspetti da definire. Parallelamente il Napoli, attraverso intermediari, sta cercando di trattare sulle modalità di pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni, cifra sulla quale il Fenerbahce non intende spostarsi, visto che il giocatore piace a diversi club, pronti a pagare quei milioni. Il lavoro degli intermediari sembra comunque sia andato a buon fine e il Napoli dovrebbe pagare in due rate annuali da 10 milioni il cartellino del difensore sudcoreano".