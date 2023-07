Gazzetta - Cifre e dettagli del nuovo contratto siglato da Di Lorenzo fino al 2029

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela quali sono le cifre del nuovo contratto di Giovanni Di Lorenzo. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato in pubblico il prolungamento del contratto fino al 2029 del capitano che dunque si appresta a chiudere la sua carriera con la maglia del Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Con uno dei suoi colpi da cinema il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto serbare per i tifosi una notizia che ha infiammato la piazza, il rinnovo fino al 2029 del capitano Giovanni Di Lorenzo. Un contratto “a vita” come voleva il difensore. Fra qualche giorno il capitano compirà 30 anni, fino a 36 sarà in azzurro. Firma cinque anni più l’opzione per il sesto con un ingaggio che lieviterà fino a circa tre milioni di euro netti".