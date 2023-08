Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive su Caprile e Cheddira dal Bari al Napoli:

"Prosegue la politica dei vasi comunicanti col Bari – che alla piazza pugliese non va proprio giù -: dopo il portiere Caprile prelevato e poi girato in prestito all’Empoli, ripetuta l’operazione sul marocchino Cheddira, che giocherà in Serie A con la maglia del Frosinone. Così è (se vi pare)".