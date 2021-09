Gazzetta - Che bello vedere giocare questo Napoli! La squadra di Spalletti impressiona per tre aspetti

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il Napoli di Spalletti che ha raccolto quattro vittorie consecutive in altrettanti turni di campionato.

"E' bello vedere giocare questo Napoli. Diciamolo pure, senza troppi giri di parole. Adesso, al di là, dei 12 punti in classifica, la squadra di Luciano Spalletti è un rullo compressore, appiattisce gli avversari mediante una compattezza di gruppo e una solidità tecnica e fisica. Si potrebbe obbiettare che anche lo scorso anno il Napoli vinse quattro partite delle prime cinque (quella con la Juve, alla terza giornata, non si giocò per il divieto imposto dalla Asl 1 di Napoli). Ma le sensazioni non erano le stesse di adesso, c'erano molti dubbi sulla tenuta della squadra che a giugno aveva vinto la Coppa Italia. il Napoli attuale, invece, riscuote già molti consensi, nonostante la stagione sia partita soltanto da un mese. L'impressione destata, finora, è quella di una squadra solida, difficile da battere, che ha la capacità di saper ribaltare il risultato con la determinazione del collettivo"