Gazzetta - Caos Napoli, Osimhen ha perso il controllo! L'intervista di Jugeli scomoda per due motivi

Ultime notizie Napoli - Non c’è pace per il Napoli, come se non bastassero le difficoltà di campo, una classifica da record negativo, il gol che manca da quattro partite e una fiducia ai minimi termini. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Caos Napoli, Osimhen perde il controllo

L’ultima puntata del caos azzurro vede protagoniste le due stelle della squadra, gli uomini chiave dell’ultimo scudetto. Osimhen e Kvaratskhelia: