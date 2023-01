Gazzetta - Campionato riaperto grazie all'Inter: rischio "Napoli-Crazia", ora tutte in corsa per lo Scudetto

Notizie calcio. L'Inter batte il Napoli 1-0 a San Siro ed infligge la prima sconfitta in campionato alla squadra di Spalletti. I nerazzurri (-8) tornano così in corsa per lo Scudetto, favorendo anche Milan (-5) e Juventus (-7).

Corsa Scudetto, reazioni Inter-Napoli 1-0

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il successo dell'Inter sul Napoli in relazione alla lotta Scudetto:

"L’Inter ha salvato il campionato dal rischio di una “Napoli-crazia”, di una Serie A già decisa a gennaio o quasi. La capolista è caduta, viva la capolista. Prima sconfitta in campionato per Luciano Spalletti.

I vantaggi sulle inseguitrici, tutte vincenti tranne la Lazio, si sono ridotti: più cinque sul Milan, più sette sulla Juve, più otto sull’Inter. Distanze colmabili, a 22 giornate dalla fine. L’1-0 non spiega abbastanza, nasconde la superiorità di occasioni e di presenza scenica dell’Inter".