Gazzetta - Calzona ha riporta il Napoli nella direzione giusta dopo l'incomprensibile parentesi Mazzarri

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'impatto di Francesco Calzona sul Napoli:

"Il Napoli ha 28 punti in meno rispetto a un anno fa. Ma Calzona ha riportato il timone nella direzione giusta. E’ tornato al passato, appunto. Ha sradicato le verticalizzazioni contro natura di Garcia, ha chiuso la parentesi incomprensibile di Mazzarri, ha riconsegnato il volante a Lobotka, ha ordinato a tutti di correre in avanti anche senza palla, con gambe nuove e sono ritornate cose antiche, compresi i gol in coppia di Kvara e Osi. Ma Reggio dista 500 km da Napoli. Il popolo del Maradona vuole rivedere da vicino il Napoli che sembra riemerso dal passato".