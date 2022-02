Gazzetta - Calendario e l'abilità di farsi male da soli sul più bello con polemiche discutibili sono le uniche incognite scudetto per il Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport indica quali potrebbero essere le incognite per il Napoli in chiave lotta Scudetto.

"Le incognite? Il calendario è più ostico di quello di Inter e Milan. Delle 5 di testa, il Napoli deve incrociarne ancora 3: Inter, Milan, Atalanta. Più le due romane. Le due milanesi hanno solo due scontri diretti. Ma non è detto che sia un male per una squadra che ha il vizio di scivolare in casa con le piccole (Spezia, Empoli). Altro talento storico della casa: farsi male da soli sul più bello. Con scivoloni imprevisti, appunto, quando crescono le attese e la tensione. O con polemiche e scelte discutibili, tipo Insigne che firma per Toronto alla vigilia di una partita delicata come Napoli-Juve".