Gazzetta - C'è attesa tra i calciatori per l'incontro con De Laurentiis: si parlerà anche della questioni stipendi e multe

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis: "Il presidente s’è tenuto in contatto con Gattuso al quale ha ribadito la vicinanza per la scomparsa di Francesca. Non è escluso che nei prossimi giorni De Laurentiis possa fare un salto a Castel Volturno per incontrare l’allenatore e la squadra alla vigilia della semifinale di ritorno di coppa Italia che il Napoli giocherà probabilmente alla fine della prossima settimana, al San Paolo, contro l’Inter. All’andata, Gattuso e i suoi sbancarono San Siro con un gran gol di Fabian Ruiz. Una prodezza che potrebbe valere la finale. Tra i giocatori c’è attesa per il confronto che ci sarà col presidente per la questione stipendi e multe, argomenti ancora in discussione".