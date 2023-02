Gazzetta - Bonus gol ed assist: quanto guadagnerà Kvaratskhelia da contratto in questa stagione

Calcio Napoli - In attesa del nuovo contratto Khvicha Kvaratskhelia può già intascare, in base a quello attuale in scadenza nel 2028, una discreta somma per quanto riguarda i bonus legati agli assist ed alle reti segnate in questa stagione. Finora il georgiano ha messo insieme 26 presenze con 12 reti e ben 15 assist tra serie A e Champions League. Numeri da top assoluto.

Gol e assist, quanto guadagna Kvaratskhelia?

Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia già in questa stagione toccherà il milione e mezzo di guadagno considerando i premi ed i bonus che sono scattati per il raggiungimento della doppia cifra di gol ed assist. Una cifra sicuramente considerevole per un calciatore al suo primo anno di serie A. Ecco quanto riporta Gazzetta nel dettaglio: