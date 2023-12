Gazzetta boccia Kvara: unica nota stonata con il Braga. Si mangia un altro gol e resta prigioniero nel tunnel dell'insofferenza

Napoli Calcio - Anche contro il Braga non si è visto Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, come accaduto contro la Juventus, è apparso fumoso e spesso fuori dal contesto di gioco. Non è una buona notizia per Walter Mazzarri che punta ciecamente sul talento di questo calciatore. La Gazzetta dello Sport non usa giri di parole sulla prestazione deludente di Kvara.

Kvaratskhelia Napoli Braga

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: