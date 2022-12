Gazzetta - Bereszynski-Zanoli: l'impatto dell'affare sui conti di Napoli e Samp

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il peso sui conti di Napoli e Samp per quanto riguarda lo scambio di prestiti tra Zanoli e Bereszynski:

"L’idea che muove le due società è che alla fine dell’operazione, una volta trovata la quadra, entrambi i club possano dirsi soddisfatti sotto diversi profili. Per il Napoli avere uno come Bereszynski dietro Di Lorenzo vorrebbe dire «cautelarsi», per di più sborsando soltanto 200.000 euro (vale a dire la parte di ingaggio che il polacco deve percepire da gennaio a giugno). Per la Samp, invece, ci sarebbe un notevole risparmio perché Zanoli prende un quinto di quello che guadagna Bereszynski"