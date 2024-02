Gazzetta - Bari si è sentita ferita dalle parole di De Laurentiis! Se Atene piange, Sparta non ride. Anzi, si indigna e contesta

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la lunga conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio DeLaurentiis. E le sue parole sul Bari hanno fatto molto rumore.

Ecco cosa scrive il quotidiano sulla conferenza del presidente del Napoli:

"Se Atene piange, Sparta non ride. Anzi, si indigna e contesta. Bari è già in fermento per la stagione deludente e ieri si è sentita ferita dalle parole di Aurelio De Laurentiis sulla “seconda squadra”, appunto il Bari il cui presidente è il figlio Luigi. Dopo che il sindaco Decaro ha parlato di «parole offensive», sono arrivate le scuse di Aurelio"