Gazzetta - Il Napoli ha scelto l'erede di Zielinski: piacciono tre nomi per gennaio

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe osservando tre calciatori in vista del mercato di gennaio. Qualora dovessero realmente concretizzarsi le cessioni di Demme e Gaetano, Meluso potrebbe innestare qualche volto nuovo in organico.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Se Zielinski dovesse andare a scadenza, il nome in pole è quello di Baldanzi. Nel caso in cui dovesse verificarsi un trasferimento, sono due i profili vagliati al momento. Lucas Tousart era una delle richieste di Garcia e per questo motivo l’eventuale approccio col calciatore dell’Union Berlino sarebbe verosimile solo se il tecnico fosse confermato fino al termine del campionato. L’altra pista conduce ad Albert Gronbaek, classe 2001 del Bodo Glimt. Sotto osservazione anche Rayan Chekri, esterno d’attacco di proprietà del Lione".