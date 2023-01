Gazzetta bacchetta il Milan: non si sprecano gare così se si vogliono vincere gli scudetti

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport critica aspramente il Milan dopo il pareggio interno per 2-2 contro la Roma:

"Milano con il cuore in mano. Sabato a Monza si è buttata via l’Inter, ieri a San Siro ha fatto beneficenza il Milan con colpe ancora più gravi, perché la squadra di Stefano Pioli si è fatta rimontare due gol da una Roma che fino a dieci minuti dalla fine giaceva in catalessi. Il Milan ha pareggiato, il Napoli e la Juve ringraziano. I campioni d’Italia oggi sono secondi assieme alla Juventus a meno sette dal Napoli capolista. Nulla è deciso, se venerdì al Maradona uscisse un pari tra Napoli e Juve e se il Milan sabato battesse il Lecce, le distanze con la cima si accorcerebbero, ma il 2-2 di ieri a San Siro è grave, non si sprecano così le gare se si vogliono (ri)vincere gli scudetti".