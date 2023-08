Gazzetta bacchetta Garcia: ieri ha voluto esagerare rivoluzionando uomini e sistema di gioco

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha commentato la prestazione del Napoli ieri in amichevole contro il Girona. Il quotidiano ha definito quello di Garcia un vero e proprio laboratorio dove gli esperimenti non mancano davvero.

Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"Ieri, contro il Girona, Rudi ha voluto esagerare, rivoluzionando in avvio uomini e sistema di gioco rispetto al convincente 4-0 con cui aveva battuto l’Hatayspor. Il Napoli, imbottito di riserve e di giovani, è partito con un 4-4-2, con Lozano (sì, il messicano titolare significa niente cessione negli Usa per il momento) accanto a Simeone in attacco, salvo poi tornare velocemente al tradizionale 4-3-3. Ecco, il vecchio sistema dovrebbe essere ancora il dogma dei campioni d’Italia: stesso modulo, ma diversa interpretazione da Spalletti a Garcia. Nulla di strano o di scandaloso, anzi".