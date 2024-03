Gazzetta bacchetta Calzona: avrà pure ridato un gioco al Napoli, ma ieri ha sbagliato lettura e tempismo nelle sostituzioni

Francesco Calzona ha il merito di aver riportato nel Napoli un gioco ed un'organizzazione che prima non si erano mai viste sul rettangolo verde. La Gazzetta dello Sport, partendo da questa premessa importante, critica però il tecnico calabrese per la gestione dei cambi nel match di ieri contro il Torino. Per il quotidiano, Calzona ha sbagliato la lettura delle sostituzioni.

Napoli Torino 1 1

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport riguardo la lettura sbagliata delle sostituzioni da parte dell'allenatore Francesco Calzona nel match di ieri tra il Napoli ed il Torino terminato con il risultato di 1-1 con le reti di Kvaratskhelia e Sanabria: