Gazzetta avverte Garcia: concedere spazi come a Braga è letale contro il Real Madrid. Non disperda la bellezza lasciata da Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui possibili scenari tattici di Napoli-Real Madrid. Per il quotidiano, Rudi Garcia dovrà in qualche modo stare molto attento alla fase di non possesso e non solo:

"A Braga s'è vista una squadra molto offensiva, ma esposta a pericolosissime ripartenze. Il Real Madrid è di un'altra categoria, concedere queste occasioni sarebbe letale. Garcia ha cercato di distinguersi da Spalletti, ma nei successi contro Udinese e Lecce è parso chiaro il tentativo di recuperare alcuni principi che hanno fatto grande il Napoli. Sprecare quella grande bellezza sarebbe un peccato".