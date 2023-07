Gazzetta - Attenzione alla Juve: con Giuntoli ha finalmente una guida

Serie A - Secondo la Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Giuntoli alla Juve è un qualcosa di davvero importante perchè va a colmare una lacuna di non poco conto nella vecchia Signora:

"L’arrivo di Cristiano Giuntoli come Football Director, pomposa definizione che potremmo tradurre con un classico “direttore dell’area tecnica”, ha colmato un vuoto gigantesco e non ci riferiamo soltanto al mercato. Giuntoli, oltre a comprare e vendere calciatori, sarà l’uomo forte della società nel gruppo squadra, una figura che non c’era nella disgraziata stagione scorsa e che era stata surrogata suo malgrado da Massimiliano Allegri, lasciato solo nei mesi confusi e rabbiosi dei punti tolti, restituiti e ritolti.

Pare che le prime connessioni tra Giuntoli e Allegri siano buone, così riferiscono gli “insider” del mondo Juve. Non crediamo che Allegri sia l’allenatore preferito di Giuntoli, ma Giuntoli può procurare ad Allegri i giocatori di cui ha bisogno per il suo calcio “risultatista”".