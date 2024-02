Assenza di gol in trasferta: il Napoli eguaglia un primato del 1979! C'è un altro dato inquietante da quando c'è Mazzarri

Napoli Calcio - C'è un dato record, in negativo, per il Napoli in questa stagione. Non accadeva praticamente dal 1979 che gli azzurri non andassero in gol in trasferta per 5 gare consecutive. A questa statistica, se ne aggiunge un'altra davvero inquietante da quando c'è mazzarri.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Vero, sette punti non sono poi un distacco incolmabile, ma come pensa di poter recuperare terreno il Napoli, se lontano dal Maradona non sembra più capace di trovare la via del gol? I numeri non mentono mai e sono lo specchio della stagione horror degli azzurri: ottava sconfitta in 23 partita, ma soprattutto quinta trasferta consecutiva senza reti per Kvaratskhelia e compagni, cosa che non accadeva dal dicembre del 1979.

Intanto, però, c’è da capire come riaccendere gli altri attaccanti, perché lo zero alla casella dei gol segnati in Serie A da Simeone e Raspadori da quando è arrivato Mazzarri in panchina ha qualcosa di inquietante e non si può giustificare soltanto con i problemi di condizione fisica corale".