Gazzetta - Asse di mercato Napoli-Feyenoord: tre calciatori nel mirino degli azzurri

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe guardando con molta attenzione in casa Feyenoord. In particolare, lo scouting azzurro avrebbe messo nel mirino un potenziale tris di acquisti proprio dal club olandese. Si tratta di calciatori che si stanno mettendo in mostra in questa Eredivisie il cui valore sta aumentando giornata dopo giornata.

Asse mercato tra Napoli e Feyenoord

Il primo nome nella lista di mercato del Napoli è quello dello slovacco Hancko. Il difensore centrale, ex Fiorentina, si sta consacrado definitivamente in questa stagione al Feyenoord. Sul possibile trasferimento potrebbe incidere molto anche il fattore Calzona qualora venisse riconfermato sulla panchina azzurra. L'altro profilo che piace è il centrocampista Quinten Timber che può giocare sia davanti alla difesa che in posizione più avanzata. Il terzo nome è invece quello dell'attaccante Gimenez.