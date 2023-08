Gazzetta - Assalto Verona per Folorunsho: la richiesta del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'interessamento dell'Hellas Verona per Folorunsho:

"Il rinforzo in attacco (che allontana quello, in prestito, di Sebastiano Esposito dall’Inter), è quindi arrivato, mentre altri ne sono attesi a centrocampo, con Michael Folorunsho e Jean-Daniel Akpa Akpro che restano degli obiettivi forti per l’Hellas. La richiesta del Napoli per Folorunsho è il prestito oneroso, una formula che non è gradita al Verona. L’Empoli, pure interessato, aspetta, pronto al sorpasso".