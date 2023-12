Gazzetta asfalta Mazzarri: s'è piegato alle richieste di De Laurentiis, meglio sbagliare da soli a costo di innervosire ADL! Quale calcio gioca oggi il Napoli?

Ultime notizie Napoli - Il Frosinone ne ha fatta di strada, ieri sera ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia a casa sua, nello stadio intitolato a Maradona, con un 4-0 fantascientifico come racconta la Gazzetta dello Sport.

Un ko tecnico e storico, destinato a rimanere nella memoria. Mazzarri non può neppure aggrapparsi al turnover perché anche Di Francesco lo ha praticato:

“Quale calcio gioca oggi il Napoli? Difficile stabilirlo. Neppure Mazzarri ha invertito la tendenza al ribasso cominciata con Garcia. La cura non funziona. I mesi sabbatici gli sono serviti per aggiornarsi, ma a Napoli ha dovuto piegarsi alle richieste di De Laurentiis: nessun stravolgimento, restaurazione dell’impianto-scudetto di Spalletti. I quattro gol presi ieri sera sono stati imbarazzanti.

Al Napoli rimane un obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions. Nessuno dirà nulla in caso di eliminazione contro il Barcellona, a patto che non si facciano figuracce epocali.

Non si capisce bene che squadra sia il Napoli. Non è più spallettiano, non è ancora mazzarriano, assomiglia a un ibrido. Il gruppo ha perso ogni certezza, non ha più un alfabeto preciso. A questo punto, fossimo in Mazzarri, usciremmo dall’equivoco a costo di innervosire il presidente De Laurentiis. Meglio sbagliare in proprio che per conto terzi”