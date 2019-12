Ultime notizie calcio Napoli - Mentre la Polizia fa prevenzione nelle scuole per evitare che i ragazzi rischino mutilazioni per l’uso di botti e affini per il Capodanno, ecco che dalle indagini delle Forze dell’Ordine emerge che l’ultimo ordigno che sarà messo in vendita si chiama “Ringhio”. Va bene la popolarità ma Gattuso avrebbe fatto a meno di questa citazione. A riportare la notizia è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport