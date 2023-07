Gazzetta - Annuncio rinnovo di Osimhen a Castel di Sangro: cifre e dettagli del nuovo contratto fino al 2027

Calciomercato Napoli - Il Napoli annuncerà il rinnovo di Osimhen a Castel di Sangro scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. E' atteso a stretto giro il summit decisivo tra Aurelio De Laurentiis e l'agente Calenda per mettere dunque tutto nero su bianco e dare vita al nuovo contratto fino al 2027 con tanto di clausola rescissoria.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Dopo i lunghi summit tra l’agente Roberto Calenda e il presidente Aurelio De Laurentiis a Dimaro, qui in Abruzzo è atteso l’ultimo atto e l’annuncio per un nuovo accordo che avrà durata fino al 2027 e vedrà Victor arrivare a guadagnare circa 7 milioni netti l’anno (bonus compresi). Uno strappo alle linee guida societarie: dovuto, doveroso, meritato. Perché uno come Osimhen non ti fa soltanto vincere le partite, ma ti aiuta ad alzare i giri del motore oltre i limiti, per la fame di vittoria. Ed è nel lavoro quotidiano che la presenza di Osimhen diventa decisiva: esercizi a mille allora, partitelle vissute come sfide decisive per lo scudetto".