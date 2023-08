Gazzetta annuncia: Elmas verso una maglia dal 1' a Frosinone, chissà che non ci sia una novità

Il Napoli in mediana potrebbe ruotare uomini e sistemi di gioco senza perdere identità, qualità e dinamismo. La Gazzetta dello Sport annuncia la presenza dal 1' di Eljif Elmas in Frosinone-Napoli.

"L’arrivo di un jolly come Cajuste servirà a tamponare l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, ma pure a far riposare di più Lobotka che lo scorso anno è arrivato un po’ a corto di fiato in primavera. Dietro al trio dei titolarissimi dello scudetto, poi, c’è sempre Elmas, pronto per ogni occasione e probabilmente titolare già da sabato a Frosinone, al posto dell’acciaccato Anguissa. E chissà che sabato non possa esserci anche Gabri Veiga"