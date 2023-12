Gazzetta - Anguissa in Coppa d'Africa e Zielinski in scadenza: la possibile contromossa di calciomercato del Napoli

Napoli Calcio - Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe anche decidere di acquistare un centrocampista a gennaio considerando che Frank Anguissa sarà impegnato in Coppa d'Africa e che Piotr Zielinski è in scadenza di contratto. La società, per questi motivi, potrebbe optare per un investimento in chiave futura come quello di Samardzic dell'Udinese.

Samardzic Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport: