Gazzetta - Anguissa e Zielinski recuperano per Roma. Novità sul rientro di Elmas

Napoli Calcio - Ci sono due buone notizie per Walter Mazzarri in vista di Roma-Napoli:

"Il Napoli deve guardare al prossimo impegno, cruciale per morale e obiettivi. La squadra si è ritrovata ieri mattina a Castel Volturno per l’allenamento. Buone notizie per Anguissa e Zielinski: hanno lavorato col gruppo, sono disponibili per la sfida di sabato con la Roma. Per Olivera esercizi in palestra, Elmas si è sottoposto alle terapie per l’infortunio muscolare che lo terrà fuori almeno sino a fine mese".