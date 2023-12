Gazzetta - Anche Simeone fa parte degli scontenti: il futuro di Osimhen influirà sulla sua permanenza a Napoli

Napoli Calcio - Tra i nomi scontenti la Gazzetta dello Sport ci mette anche quello di Giovanni Simeone che, secondo il quotidiano, è praticamente soffocato dalla presenza di Victor Osimhen e sta cercando di capire quale sarà il futuro del nigeriano per decidere se andare via oppure no.

Giovanni Simeone via dal Napoli?

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport: