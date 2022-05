Gazzetta - Anche l'Inter su Bernardeschi: ecco quanto chiede il calciatore per firmare

Calciomercato Napoli - Anche l'Inter è interessata a Bernardeschi. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che rivela anche la richiesta economica del giocatore per firmare un nuovo contratto dopo l'addio dalla Juventus.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Nelle ultime ore c’è stato un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Federico Pastorello. Si è parlato della situazione Esposito, certo. Ma si è toccato anche l’argomento Bernardeschi. Al di là delle smentite di facciata, l’Inter sottotraccia lavora sull’esterno in uscita dalla Juventus. È un parametro zero che fa gola, ha qualità ed esperienza, è polivalente perché anche lui in grado di coprire il ruolo di tuttafascia come pure quello di mezzala. L’Inter si è informata e ha chiesto a Pastorello di esser tenuta in considerazione per un’offerta. Al momento, l’unica squadra ad aver mosso passi in direzione Bernardeschi è il Napoli. I numeri sono compatibili con il monte ingaggi Inter: si ragione su un pluriennale da 3 milioni a stagione"